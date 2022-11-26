السبت 26-11-2022
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السبت، 26-11-2022 05:14 م

شاهد .. بدء تساقط الأمطار الغزيرة في الاردن - فيديو

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الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - تشهد مناطق في اربد وعنجرة وراس منيف هطولا غزيرا للأمطار وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وتكون الأجواء اليوم السبت باردة، وغائمة جزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ليلاً: تضعف فرصة هطول المطر وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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