السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يحذر من تداول صور لإصدارات جديدة للعملة

مطالبة بقبول جميع الطلبة بالمنح والقروض

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

في غضون 5 دقائق قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 قذيفة

فنلندا تعد الحزمة الـ 12 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

نقابة الصحفيين تدين انتهاكات الاحتلال المستمرة بالمسجد الأقصى

مع ارتفاع الذهب عالمياً.. هل يكون الألماس بديلا للاستثمار ؟

مطالب بتحسين عجلة التنمية السياحية في عجلون

ميليشيا الحوثي تنقل محكومين بالإعدام وتمنع التواصل معهم

الخرابشة: التحديث مستمر لمواكبة أي مستجدات تطرأ على قطاع المشتقات النفطية

السبت، 07-01-2023 04:32 م

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

1220222117016774512971


الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - تشهد مناطق في المملكة مثل رأس منيف والشونة الشمالية بمحافظة اربد هطولا للأمطار .

ونشرت ادارة الارصاد الجوية فيديو يظهر تساقط الامطار في الشونة الشمالية بمحافظة اربد .

ووفق الارصاد الجوية تكون الأجواء اليوم السبت باردة وغائمة جزئيا الى غائمة أحيانا في المناطق الشمالية ، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع سقوط زخات من المطر خلال ساعات الصباح في المناطق الشمالية قد تكون غزيرة لفترة قصيرة بينما تشهد المناطق الوسطى والشرقية من المملكة زخات خفيفة من المطر .

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطر4

الأرصاد: تساقط زخات من المطر في المملكة اليوم

1220222819958645294571

الارصاد الجوية تُحذر من طقس السبت

امطار

أمطار في طريقها إلى المملكة

1220222162313671577105

الأرصاد تتوقع هطول أمطار في هذه المناطق اليوم الجمعة

120231165324593411736

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الشتاء

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم

أخبار متعلقة
122022146818808742086

انقلاب بحالة الطقس وامطار وبرق ورعد .. الارصاد : خذوا تحذيراتنا بجدية !

مطر5

أمطار غزيرة في طريقها إلى المملكة اليوم

1220221316301128862809

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مطر 4

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة اليوم

12202241692897580817

مأمون عقل: مُنخفض قطبي مُحمّل بالامطار وزخات الثلج يصل الأحد ويؤثر على هذه المناطق

1220222162313671577105

حالة جوية جديدة تؤثر على المملكة اليوم -تحذيرات