شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - تشهد مناطق في المملكة مثل رأس منيف والشونة الشمالية بمحافظة اربد هطولا للأمطار .



ونشرت ادارة الارصاد الجوية فيديو يظهر تساقط الامطار في الشونة الشمالية بمحافظة اربد .



ووفق الارصاد الجوية تكون الأجواء اليوم السبت باردة وغائمة جزئيا الى غائمة أحيانا في المناطق الشمالية ، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع سقوط زخات من المطر خلال ساعات الصباح في المناطق الشمالية قد تكون غزيرة لفترة قصيرة بينما تشهد المناطق الوسطى والشرقية من المملكة زخات خفيفة من المطر .

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