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الجمعة، 31-03-2023 08:58 م

صقيع وطقس شديد البرودة الليلة والحرارة تلامس الصفر المئوي

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الوكيل الإخباري - يستمر تأثر المملكة خلال هذه الليلة بكُتلة هوائية باردة غير مُعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

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ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في أغلب المناطق مع تسجيل درجات حرارة صُغرى تتراوح مابين 3-5 درجات مئوية في العاصمة عمان، بينما تلامس الصفر المئوي فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية منها أجزاء من السهول الشرقية.


ويسيطر مُرتفع جوي سطحي تدريجياً على أجواء المملكة بحيث تتراجع كميات السُحب في الأجواء وتخف سرعة الرياح.

 

ولايُستبعد تشكل الصقيع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر من يوم السبت فوق بعض المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول الشرقية خاصة في المناطق التي تنقشع بها الغيوم بالكامل.

 




 

 


 

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