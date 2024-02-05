الإثنين 05-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 05-02-2024 08:26 م

طقس الثلاثاء : اجواء باردة جداً والارصاد تُحذر

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الاجواء باردة جدا في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض من مناطق البادية والسهول.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

 

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