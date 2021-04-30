الجمعة 30-04-2021
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الجمعة، 30-04-2021 09:35 ص

طقس حار في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا

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الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتنخفض يوم الأحد، درجات الحرارة قليلاً وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ويطرأ يوم الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبياً في البادية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 - 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 18، وفي مرتفعات الشراه 30 - 14، وفي مناطق البادية 37 - 18، وفي مناطق السهول 35 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 37 - 20، وفي خليج العقبة 40 - 23 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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