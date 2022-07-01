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الجمعة، 01-07-2022 02:26 م

طقس صيفي معتدل الجمعة والسبت

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم الجمعة نـهــــاراً تكون ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان


أما ليـلاً تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويوم غد السبت تستمر الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .


 




 

 


 

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