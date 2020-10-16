الجمعة 16-10-2020
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الجمعة، 16-10-2020 09:33 ص

طقس معتدل الحرارة في مناطق المملكة اليوم

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الوكيل الاخباري - وفق تقرير من دائرة الارصاد الجوية تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الاجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب التقرير يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.


حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم الجمعة ما بين 28 - 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 15، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13، وفي مناطق البادية 30 - 15، وفي مناطق السهول 27 - 15، وفي الاغوار الشمالية 35 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.

 

- -(بترا)

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