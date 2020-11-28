السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 06:50 م

عاصفة من البرد في الاردن

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الوكيل الاخباري - شهدت منطقة الجفر بمحافظة معان جنوبي الاردن ، السبت ، تساقطا غزيرا للبرد ، وفق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي .

وادت العاصفة لاغلاق طريق عام في المنطقة، بعد التساقط الغزير للبرد، ما أدى إلى تراكم المياه.

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وتكون الأجواء هذه الليلة باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأه لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في الأنحاء الشرقية من المملكة

 هذا ومن المتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة ان يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 

 


 




 

 


 

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