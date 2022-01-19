عجلون: تساقط خفيف للثلوج وأمطار غزيرة

الوكيل الإخباري – شهدت عدد من المناطق المرتفعة في محافظة عجلون رأس منيف وعبين وعبلين وصخرة والقاعدة، ومنذ ساعات الصباح الباكر من اليوم الاربعاء تساقطا خفيفا للثلوج و امطارا غزيرة.

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وقال محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور ان جميع الدوائر المعنية على استعداد للتعامل مع الظروف الجوية حيث تم التأكيد على مواصلة العمل خلال المنخفض لتسيير حركة المواطنين والتعامل مع المشاكل التي قد تنجم.



ودعا الجبور المواطنين وسائقي المركبات إلى التعامل بجدية مع التحذيرات والابتعاد عن مجاري السيول والاودية وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى حفاظا على سلامة الجميع .

