عقل لـ الوكيل : حالة عدم استقرار جوي وتحذير من السيول



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الاردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري بأن هناك حالة من عدم الاستقرار ستبدأ بالتأثير على المملكة غدا الأربعاء وتهطل امطار متفرقة في بعض من مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى .

اضافة اعلان



وأضاف عقل انه ومن المتوقع أن تشتد حالة عدم الاستقرار يوم الجمعة القادم وتعمل على هطول الأمطار بمناطق مختلفة من المملكة تكون غزيرة على فترات خاصة جنوب المملكة وحذر من ارتفاع فرص تشكل السيول المفاجئة والمنقولة خاصة في مناطق جنوب المملكة ومنحدرات البحر الميت بمشيئة الله تعالى.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة