السبت 25-12-2021
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السبت، 25-12-2021 09:40 م

عقل لـ الوكيل : منخفض جوي نهاية الأسبوع وهذه فرص تساقط الثلوج

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري انه ومن المُتوقع أن تتأثر المملكة نهاية الأسبوع بأحوال جوية غير مستقرة متبوعة بمُنخفض جوي يجلب الأجواء الباردة والماطرة وربما الثلوج للمرتفعات الجنوبية من المملكة .
 
وأضاف عقل إن مركز راصد الاردن للتنبؤات الجوية يُراقب انزلاق كتلة قطبية بإتجاه شرق المتوسط بما فيها المملكة ما بعد المُنخفض الجوي المُتوقع تجلب الأجواء الباردة جدا والأمطار وإحتمالية تساقط الثلوج بمشيئة الله تعالى.

وأكد عقل إن الكتلة القطبية ما زالت تحت المُراقبة وهي غير واضحة المعالم وسيقوم مركز راصد الاردن للتنبؤات الجوية بتزويدكم بالمستجدات اولا باول من خلال موقع الوكيل الإخباري خلال الأيام القادمة حول المُنخفض الجوي المُتوقع والكتلة القطبية فيما بعد ان شاء الله .

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