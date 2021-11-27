عودة الأمطار والأجواء الباردة للمملكة الأربعاء

الوكيل الاخباري - تعود المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل للأجواء الباردة نتيجة تأثر المملكة لانخفاض حاد واضح وملموس بمعدل 9 - 10 درجات مئوية، وذلك نتيجة تأثرها بكتلة هوائية باردة، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.



وأكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه سيلاحظ ارتفاع بنسبة الرطوبة، وستكون الأجواء غائمة جزئيا وتتهيأ الفرصة لسقوط امطار ما بين الخفيفة والمتوسطة في الشريط الغربي من المملكة من الشمال والوسط والغرب حتى اطراف الطفيلة على شكل زخات امطار بين الحين والآخر.



وأضاف أن الأجواء ستعود للبرودة يوم الأربعاء، داعيا المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر نتيجة الفروقات الحرارية التي ستشهدها المملكة الأربعاء المقبل.

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