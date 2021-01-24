عودة تساقط الثلوج بالاردن يوم الخميس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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يتوقع أن تعود الثلوج للتساقط بالمملكة مساء الخميس القادم على المرتفعات الجبلية لمدة 12 ساعة .ووفق نشرات طقس عالمية ان المملكة على موعد مع امتداد لمنخفض جوي ، قادم من شمال غرب أوروبا باتجاه حوض البحر الأبيض المتوسط ، ترافقه كتلة هوائية باردة من أصل قطبي ، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل ملموس ، وتساقط الثلوج.بدوره قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب في تصريح للوكيل الاخباري ان المملكة على موعد مع منخفض جوي يحمل معه الاجواء الباردة جدا يبدأ بالتاثير من ساعات صباح يوم الخميس القادم .وحول فرص تساقط الثلوج اشار انه قيد المراقبة وسيتم نشر تفاصيل كاملة حول فرص تساقط الثلوج خلال تحديثات الخرائط في اليومين القادمين .