الخميس 16-09-2021
الوكيل الاخباري

الأردن في المرتبة 108 على مؤشر العطاء العالمي

تمديد عمل لجنة مراجعة قانون الجمعيات

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا خلال الأيام الماضية في جرش

وفاة الشخص الذي شارك بالسطو على بنك في عمان

مراكز التطعيم الخميس - روابط

فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إيران تعلن تجاوز محافظات البلاد الموجة الخامسة لجائحة كورونا

إشهار مذكرات رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري الحقيقة البيضاء

الخميس، 16-09-2021 07:02 ص

فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة الخميس

م


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة الخميس أقل من معدلاتها العامة بقليل؛ وتكون الأجواء معتدلة ورطبة في أغلب مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال المملكة، فيما تكون الأجواء حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان

 

ليـــــــلاً: 

في ساعات المساء ، تميل الأجواء للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون معتدلة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92021122204665585379

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

920211084436419835589

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار مساء الأربعاء

9202111125232461870554

الأرصاد تحذر من الانزلاقات اثناء هطول الامطار الاربعاء

1B7313DA-754A-4102-908B-7A04202E843F-660x330

الحرارة حول معدلاتها الثلاثاء

92021122204665585379

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

5c704c6a841a9

تشكل الضباب وأجواء معتدلة الاثنين

أخبار متعلقة
d9810fddcc33e08f5eb16060b874623b

أجواء صيفية عادية الأحد

unnamed

ارتفاع على الحرارة الأربعاء

12-9

أجواء صيفية عادية الاثنين

15584236842_1439533139_2697

اشتداد تأثير الكتلة الحارة الخميس

1601451081bBJUz

انخفاض طفيف على الحرارة الاثنين

20170726082732

تراجع الكتلة الحارة الأحد