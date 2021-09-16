فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة الخميس

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة الخميس أقل من معدلاتها العامة بقليل؛ وتكون الأجواء معتدلة ورطبة في أغلب مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال المملكة، فيما تكون الأجواء حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تميل الأجواء للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون معتدلة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.