الأربعاء 15-09-2021
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الأربعاء، 15-09-2021 06:54 ص

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار مساء الأربعاء

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الوكيل الإخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة الأربعاء في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة ضعيفة في ساعات المساء لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تميل الأجواء للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون معتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

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