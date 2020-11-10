فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

الوكيل الإخباري - تكون الأجـــواء ، الثلاثاء ، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة ، والريــاح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــلا:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة ورطبة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.







