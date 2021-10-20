فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر الأربعاء

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3 -4) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون مشمسة ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الصباح في شمال المملكة في حال هطول أمطار.

ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالباً مشمسة ولطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة، مشمسة ولطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 23 - 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10، وفي مرتفعات الشراة 20 - 8، وفي مناطق البادية 26 - 12، وفي مناطق السهول 23 - 14، وفي الاغوار الشمالية 31 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 20، وفي البحر الميت 33 - 19، وفي خليج العقبة 32 - 19 درجة مئوية.

