فرصة لتساقط الأمطــار والبرد اليوم

الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة؛ الأحد ، لتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واعتباراً من ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطــر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكـــة، قد يصحبها الرعد أحياناً، كما ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط حبات البـــرد ولفترات زمنية قصيرة في مناطق محدودة من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



