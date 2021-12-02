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فرصة لتساقط الثلوج في الاردن نهاية الشهر الحالي

الخميس، 02-12-2021 03:55 م

فرصة لتساقط الثلوج في الاردن نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت مواقع طقس عالمية وجود فرصة لتساقط الثلوج على الجبال العالية في بلاد الشام في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي .

 واشارت ان درجات الحرارة ستنخفض عن المُعدلات المُعتادة بشكل كبير ويتميز الطقس في هذه الفترة بالبرودة الكبيرة وأكثر مما هو مُعتاد عليه ،و لا يُستبعد في هذه الفترة أن تتأثر المملكة أيضاً بمُنخفض جوي قد يُصنف من الدرجات المُتقدمة .
 
بدوره قال مدير ادارة الارصاد الجوية بالوكالة الدكتور عبد المنعم القرالة انه ولغاية النصف الأول من شهر كانون الأول الحالي لن تشهد المملكة أي منخفضات قطبية.

واضاف القرالة لـ "الوكيل الاخباري" ان نماذج الخرائط الجوية تشير "حتى الان" لعدم تأثر المملكة بمنخفضات جوية قوية خلال الاسبوعين المقبلين . 

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