فرصة لسقوط أمطار خفيفة .. الأحد

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأحد ، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل خلال ساعات الفجر والصباح هطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة،و الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية ، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تسود أجواء أشد برودة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل أن يتشكل الصقيع في العديد من مناطق المملكة خاصة فوق المرتفعات.



