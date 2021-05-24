فرصة لسقوط أمطار خفيفة اليوم

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة ، الإثنين ، أقل من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية الشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء، تكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.