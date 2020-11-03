الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 03-11-2020 06:21 ص

أجواء لطيفة الحرارة

فرصة لسقوط أمطار خفيفــة

وك
فرصة لسقوط أمطار خفيفــة


الوكيل الإخباري - تسود أجواء لطيــفة الحرارة، الثــلاثاء في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقــة على فترات في أنحاء مختلفة من المملكــة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشــط أحياناً،وفق دائرة الأرصاد الجــوية .

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ليـــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الاجواء باردة نسبياُ في أغلب مناطق المملكـــة ولطيــفة الحـــرارة في الاغـــوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور بعض الغيـــوم على ارتفاعات منخفضـــة، والــرياح شمالية غربية خفيــفة السرعة.

 


 




 

 


 

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