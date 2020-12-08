الثلاثاء 08-12-2020
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الثلاثاء، 08-12-2020 07:02 ص

ارتفاع طفيف على الحرارة

فرصة لسقوط الأمطار الثلاثاء

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أمطار في أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الثلاثاء،وتكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناًن وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في اغلب مناطق المملكة وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى ويحتمل خلال ساعات ما بعد منتصف الليل ان تمتد الهطولات لتشمل أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة ،و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 


 




 

 


 

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