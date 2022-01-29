فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في المملكة السبت

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة جداً مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع بقاء فرصة أثناء النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليــلاً: الأجواء شديدة البرودة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الاجواء باردة نسبيا نهاراً وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الثلوج المتراكمة.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق.

- احتمال تشكل السيول بسبب ذوبان الثلوج.

