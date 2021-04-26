فرصة لسقوط زخات مطرية مساءً

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، الإثنين ، لتسجّل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدنى مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية .

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الليل المتأخرة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.