في طريقها الى الاردن .. عواصف ثلجية تجتاح دول مجاورة - فيديو و صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتعرض دول مجاورة في الاثناء لمنخفض جوي سيؤثر على الاردن وبلاد الشام ومنطقة شرق المتوسط خلال ساعات قادمة .



ورصد موقع الوكيل الاخباري فيديوهات وصور تظهر التأثير الشديد للمنخفض على هذه الدول، وتسببه في عواصف ثلجية .



ووفق التحديث الاخير لخرائط الطقس الصادرة عن ادارة الارصاد الجوية تتأثر المملكة الليلة بكتلة هوائية باردة جداً في مقدمة منخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة؛ لتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر في الانحاء الغربية من المملكة وتكون الهطولات غزيرة احيانا في بعض المناطق ويصحبها زخات من البرد.

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