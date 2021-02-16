الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

في طريقها الى الاردن .. عواصف ثلجية تجتاح دول مجاورة - فيديو و صور

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل بشناق

قرار مرتقب بشأن دوام الموظفين يومي الأربعاء والخميس

الملك يؤكد أهمية التركيز على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعية

فحوصات كورونا الإيجابية تتجاوز 8% مجدداً بالاردن

برغي بلا صامولة

محمد أحمد مسعد (ابو احمد) في ذمة الله

مشاجرة عنيفة في طبربور

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم

الثلاثاء، 16-02-2021 07:02 م

في طريقها الى الاردن .. عواصف ثلجية تجتاح دول مجاورة - فيديو و صور

5


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتعرض دول مجاورة في الاثناء لمنخفض جوي سيؤثر على الاردن وبلاد الشام ومنطقة شرق المتوسط خلال ساعات قادمة .

ورصد موقع الوكيل الاخباري فيديوهات وصور تظهر التأثير الشديد للمنخفض على هذه الدول، وتسببه في عواصف ثلجية . 

ووفق التحديث الاخير لخرائط الطقس الصادرة عن ادارة الارصاد الجوية تتأثر المملكة الليلة بكتلة هوائية باردة جداً في مقدمة منخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة؛ لتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر في الانحاء الغربية من المملكة وتكون الهطولات غزيرة احيانا في بعض المناطق ويصحبها زخات من البرد.

اضافة اعلان
 

 

 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
pic_37744 (1)

تحديث جديد للمنخفض القطبي من الارصاد الجوية

unnamed

الارصاد : تراجع الفعالية الجوية نهار الاربعاء بشكل مؤقت

alalam_635892618066939003_25f_4x3

الارصاد : تصنيف المنخفض على انه عاصفة يعتمد على عدة عوامل

82587590-8bd8-4e2a-b22c-54a6077256e1

منخفض قطبي بارد جداً يبدأ بالتاثير على المملكة اليوم

220211385849743742922

الارصاد الجوية تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

unnamed

الارصاد للوكيل : سماكة الثلوج ستعيق الحياة العامة في بعض المناطق

أخبار متعلقة
320205131624650050658

مؤشرات على منخفض جوي جديد نهاية الاسبوع القادم

ارشيفية

أمطار غزيرة وزخات ثلجية على المرتفعات الجنوبية اليوم