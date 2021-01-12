الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

في طريقه الى الاردن .. منخفض يتسبب بغرق مدينة تركية - صور

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الثلاثاء، 12-01-2021 11:16 م

في طريقه الى الاردن .. منخفض يتسبب بغرق مدينة تركية - صور

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الوكيل الاخباري - اغرقت الفيضانات والامطار مدينة أزمير التركية هذه الليلة جراء تأثرها بالمنخفض الجوي الذي سيؤثر على "الاردن وفلسطين " وبلاد الشام ومنطقة شرق المتوسط خلال ساعات قادمة .

ووفق الارصاد الجوية تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ليل الاربعاء ، ومع الساعات المتأخرة من الليل تهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، يتوقع أن تكون غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة قد يصحبها البرق والرعد في بعض المناطق، وتبقى الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في المناطق الصحراوية.

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