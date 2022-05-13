كتلة حارة تؤثر على الأردن السبت والأحد

الوكيل الإخباري -

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طرأ اليوم الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم السبت، بكتلة هوائية حارة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس لتتجاوز معدلاتها العامة بحوالي (6-8) درجات مئوية، وتسود المملكة أجواء جافة وحارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.وتنخفض درجات الحرارة الأحد، قليلا مع بقاء الأجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتتحول مساء إلى شمالية غربية نشطة السرعة.ويطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 32 - 20، وفي مناطق السهول 29 - 19، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 37 - 24 درجة مئوية.