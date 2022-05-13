الجمعة 13-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اجراء انتخابات مجلس نقابة الجيولوجيين اليوم الجمعة

مديرية آثار جرش: أعمال صيانة وترميم بالموقع الأثري

فيسبوك يحول صفحة الشهيدة ابو عاقلة الى ذكرى

المنسق الأممي يدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

إقامة جنازة ابو عاقلة اليوم في القدس الشرقية ودفنها بجوار والديها

النفط يصعد.. وعوامل أميركية صينية تعيق مكاسبه

الملك والرئيس الأميركي يعقدان قمة بواشنطن اليوم

اشتباكات عنيفة.. إصابة فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

كتلة حارة تؤثر على الأردن السبت والأحد

الملك يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية البرامج المنفّذة بالأردن

الجمعة، 13-05-2022 09:03 ص

كتلة حارة تؤثر على الأردن السبت والأحد

820212673718235667946


الوكيل الإخباري - طرأ اليوم الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم السبت، بكتلة هوائية حارة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس لتتجاوز معدلاتها العامة بحوالي (6-8) درجات مئوية، وتسود المملكة أجواء جافة وحارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتنخفض درجات الحرارة الأحد، قليلا مع بقاء الأجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتتحول مساء إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 32 - 20، وفي مناطق السهول 29 - 19، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 37 - 24 درجة مئوية.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202221213432999433672

الارصاد : موجة حارة تؤثر على الاردن وتحذير من ضربات الشمس

52022761420761786581

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

البلد

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم

52022964459458759777

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

طقس-3

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

4202223205124977139840

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

أخبار متعلقة
420222811373350925833

تعرّف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

البلد

أجواء ربيعية في أغلب مناطق المملكة اليوم

image

في ثالث أيام العيد .. امطار شمال المملكة - تفاصيل

4202223231343887865530

الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الاثنين

غبار4

آخر تطورات المنخفض الخماسيني في المملكة - تفاصيل

bxsdMJ2e3r3QFkNECXza8y76XEPynvc9SKfA4Mi2

الارصاد تُحذر من الغبار