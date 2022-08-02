كتلة حارة تتجه للمملكة الأربعاء وأمطار محتملة السبت القادم



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري مساء اليوم أن كتلة هوائية حارة تتجه نحو المملكة اعتبارا من يوم الأربعاء.



ووفق عقل تشتد ايام الخميس والجمعة القادمين لتلامس الحرارة 40 مئوية في بعض مناطق العاصمة عمان وتصل الى 45 درجة مئوية في شرق المملكة والاغوار ومدينة العقبة ايام الخميس والجمعه القادمين .



وأضاف عقل أن حالة عدم استقرار ضعيفة ستؤثر على المملكة يوم السبت القادم تعمل على احتمالية نشوء أحوال جوية غير مستقرة ويُحتمل هطول زخات امطار في شرق وجنوب المملكة وسط أجواء حارة في باقي مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى .

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