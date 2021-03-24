كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية باردة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس لتسجل أقل من معدلاتها الإعتيادية بقليل وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة خاصة في المرتفعات الجبلية، مع وجود فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها ٧٠ كم/ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار والأتربة في مناطق البادية؛ مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية فيها والتي قد تنعدم في بعض المناطق الصحراوية.

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وليلا تكون الأجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئياً، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، تمتد مع الساعات المتأخرة من الليل لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتستمر الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في المناطق الصحراوية وتدريجياً تخف سرعتها ويقل تركيز الغبار في الجو.



