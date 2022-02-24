كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة نسبياً مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر، تتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتسقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها العقبة، يصحبها الرعد على فترات في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



خليج العقبة:

انخفاض على درجات الحرارة، لتسود أثناء النهار أجواء معتدلة الحرارة وغائمة جزئياً، ويتوقع سقوط زخات من المطر، قد تكون غزيرة لفترة محدودة ويصحبها الرعد، مما يؤدي إلى احتمالية تشكل السيول، بينما تكون الأجواء أثناء الليل باردة وغائمة جزئياً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- احتمال ضعيف لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة.