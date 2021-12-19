الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 19-12-2021 08:02 ص

كتلة هوائية باردة جدا مصاحبة لمنخفض جوي الاثنين

دوار


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

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ووفق التقرير، تسود في ساعات الليل أجواء باردة بوجه عام ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية باردة جداً مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة، الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، تمتد لأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.


 




 

 


 

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