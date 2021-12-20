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الإثنين، 20-12-2021 07:17 ص

كتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية ان المملكة ستتأثر اليوم الإثنين بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي، مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، قد تمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، كما ويتوقع ولفترات محدودة هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال الشمالية والجنوبية العالية، قد تتراكم بشكل محدود وغير مؤثر، بينما تكون ممزوجة بالمطر فوق الجبال الوسطى العالية، واعتباراً من ساعات العصر تتوقف تدريجياًالهطولات المطرية في المناطق الجنوبية الغربية، بينما تشتد الهطولات المطرية في شمال ووسط المملكة،وتكون غزيرة أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، يصحبها الرعد وتساقط البرد على فترات، وتمتد إلى أجزاء محدودة من شرق المملكة،والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعة الهبات 80 كم/ساعة في بعض المناطق، وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.

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خليج العقبة:
انخفاض على الحرارة، الأجواء باردة نسبياً ومغبرة بوجه عام،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة من المطر، والرياح جنوبية نشطة السرعة، والبحر مائجاً.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار والمناطق التي قد تشهد هطول ثلوج وبرد.
- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر ارتفاع موج البحر وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في خليج العقبة.


 




 

 


 

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