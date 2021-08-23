كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الاربعاء تدريجياً بكتلة هوائية حارة، إذ ترتفع الحرارة قليلاً، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويوم الخميس يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث توالي درجات الحرارة إرتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، الرياح شمالية شرقية الى غربية معتدلة السرعة.

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