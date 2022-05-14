كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اليوم - تفاصيل

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، لتتجاوز معدلاتها العامة بحوالي (6-8) درجات مئوية، لذا تسود المملكة أجواء جافة وحارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية تتحول احيانا إلى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة.

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة في الأغوار والعقبة.