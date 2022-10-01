كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة.. تعرف على أعلى درجة حرارة

الوكيل الاخباري- تتأثر المملكة اليوم السبت بكتلة هوائية حارة نسبياً، مصحوبة برياح شمالية شرقية وفق ادارة الارصاد الجوية .



وستشهد المملكة ارتفاعاً على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيا.



وفقاً لدائرة الارصاد الجوية ل"الوكيل الاخباري" فإن درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ستصل إلى 34 درجة مئوية اليوم.

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اما المناطق الشرقية (الصفاوي، الأزرق، الرويشد) ستصل درجات حرارة فيها إلى 40 درجة مئوية.



الأغوار الشمالية و الجنوبية والبحر الميت ستسجل أعلى درجة حرارة في المملكة وستصل العظمى فيها إلى 41 درجة مئوية.