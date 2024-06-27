كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة والأرصاد تحذر

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بامتداد منخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة حيث من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الطقس حار في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الارصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ونوهت أن الطقس في خليج العقبة حار جداً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج أما ليلا الطقس حار نسبي، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.



ودعت إلى توخي الحذر الشديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.