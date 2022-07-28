كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وتحذيرات

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

اضافة اعلان

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن المملكة تتأثر، اليوم الخميس بكتلة هوائية حارة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس لتتجاوز معدلاتها العامة بحوالي (5) درجات مئوية، لذا تسود في المملكة أجواء جافة وحارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن درجات الحرارة سترتفع في جميع مناطق المملكة حتى يوم الأحد، وستكون الأجواء حارة في العاصمة عمان وحارة جدا في البادية والأغوار والعقبة.



وحسب بيانات الرصد الجوي ستسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان 37 درجة مئوية في الظل و 43 درجة مئوية في الأغوار والعقبة.



وتأثرت المملكة اليوم بكتلة هوائية حارة مرافقة لإمتداد منخفض سطحي حراري بحيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلها العام.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة وعدم ترك الاطفال في المركبات لفترات طويلة.