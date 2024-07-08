كتلة هوائية حارة قادمة .. والارصاد : حرارة اعلى من معدلاتها العامة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، ليسود طقس حار في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة،



ووفق ادارة الارصاد الجوية يوم الخميس تسجل درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الطقس حار في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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