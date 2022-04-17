كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري -

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يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة،لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9) درجات مئوية، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض خماسيني،حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة وجافة في العديد من مناطق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.ليــــــــلاً:الأجواء معتدلة الحرارة ومغبرة بشكل عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.خليج العقبة:الأجواء مغبرة وحارة نهاراً، معتدلة الحرارة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ويكون البحر مائجاً.التحذيرات:- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد المناطق، وانعدامها أحياناً في بعض مناطق البادية