كتلة هوائية حارة وجافة قادمة للاردن .. وهكذا سيكون طقس أول أيام العيد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الخميس القادم بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة قادمة عبر شبه الجزيرة العربية، لذا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الطقس حار فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جداً في باقي المناطق .

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن التوقعات الأولية تشير أن يوم عرفة وأول أيام عيد الاضحى سيكون الطقس حارا نسبياً ودرجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل بنحو 4 درجات مئوية.

وأوضحت الارصاد لـ " الوكيل الاخباري" ان يوم الأحد أول أيام العيد ستنخفض الحرارة 4 درجات ولكنها ستبقى أعلى من معدلاتها الطبيعية، حيث ستكون في عمان 34 درجة مئوية وفي العقبة والأغوار 40 درجة مئوية.

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