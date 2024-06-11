الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد تحذر من طقس الاربعاء .. حار جداً في المناطق

كتلة هوائية حارة وجافة قادمة للاردن .. وهكذا سيكون طقس أول أيام العيد

البيان الختامي لمؤتمر الاستجابة يدعو لإرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل

الملك لبلينكن: يجب تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع بغزة

ديانا كرزون.. نجمة احتفالات اليوبيل الفضي

وزير الأوقاف : جميع الحجاج الأردنيين وصلوا مكة المكرمة

تنويه بشأن خبر تأجيل اقساط القروض في الاردن - صورة

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية

المعايطة يوعز بإنشاء مركز تدريب إقليمي يتبع لإدارة مكافحة المخدرات

الملك والرئيسان المصري والفلسطيني يعقدون اجتماعا تنسيقيا

الثلاثاء، 11-06-2024 09:09 م

كتلة هوائية حارة وجافة قادمة للاردن .. وهكذا سيكون طقس أول أيام العيد

62024661146133905839


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الخميس القادم بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة قادمة عبر شبه الجزيرة العربية، لذا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الطقس حار فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جداً في باقي المناطق .

اضافة اعلان

 

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن التوقعات الأولية تشير أن يوم عرفة وأول أيام عيد الاضحى سيكون الطقس حارا نسبياً ودرجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل بنحو 4 درجات مئوية.

 

وأوضحت الارصاد لـ " الوكيل الاخباري" ان يوم الأحد أول أيام العيد ستنخفض الحرارة  4 درجات ولكنها ستبقى أعلى من معدلاتها الطبيعية، حيث ستكون في عمان 34 درجة مئوية وفي العقبة والأغوار 40 درجة مئوية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62024815319139006567

الأرصاد تحذر من طقس الاربعاء .. حار جداً في المناطق

حرارة 2

الأرصاد: درجات حرارة حول معدلاتها العامة اليوم

حرارة 5

الأرصاد: أجواء حارة في الأردن يوم عرفة وأول أيام العيد

حر33

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

62024514525868540118

الارصاد : ارتفاع آخر على درجات الحرارة بهذا الموعد - تحذيرات

620241195450321982456

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

أخبار متعلقة
620241195450321982456

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

6202469548706126715

الارصاد : انحسار تأثير الموجة الحارة عن المملكة غداً الاحد

00

الارصاد : هذا موعد تراجع الكتلة الحارة عن الأردن

447281572_475529438205547_5356030114094914657_n

موجة حر غير مسبوقة تؤثر على الاردن

443836737_469799592111865_3061815501253111646_n

الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً - تحذيرات

طقس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس