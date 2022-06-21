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الثلاثاء، 21-06-2022 06:12 ص

كتلة هوائية رطبة تؤثر على المملكة اليوم

عمان 6


الوكيل الإخباري - تؤثر على المملكة كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها بحوالي (3-4) درجات مئوية، الأجواء أثناء النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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ليــــــــلاً:  الأجواء مائلة إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبياً  نهاراً، و لطيفة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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