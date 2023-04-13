الخميس 13-04-2023
الوكيل الاخباري

منظمة دولية: غرق 441 مهاجرا في البحر المتوسط خلال 4 اشهر

متى ينتهي تأثر الأردن بالمنخفض الجوي؟ الأرصاد تجيب

الحنيفات: التمور الاردنية تستحوذ على 15 % من السوق العالمي

إتلاف نحو 36 ألف لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك منذ بداية رمضان

أكثر من 6 آلاف مشترك في امتحان الشامل للدورة الربيعية

الأمطار تعيد الحياة إلى سيل الزرقاء - فيديو وصور

التعليم العالي يوحد الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يمكن لطلبة مرحلة الدراسات العليا تسجيلها في جميع الجامعات

تونس تسجل 766 حالة اتجار بالبشر خلال العام الماضي

الحموي: الطلب على الخبز اعتيادي

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الخميس، 13-04-2023 05:27 م

متى ينتهي تأثر الأردن بالمنخفض الجوي؟ الأرصاد تجيب

4202313151158131454534


الوكيل الاخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع ليلة اليوم الخميس أن تضعف فرص هطول الأمطار بشكل عام وتميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي وتخف سرعة الرياح وتتناقص كميات الغيوم وتسود أجواء باردة، مع تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


أما يوم الجمعة نهـاراً أجواء مستقرة في كافة المناطق حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ولتسود أجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية  شرقية معتدلة السرعة.


ليلاً: الاجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة  مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
هطول مطري

الأرصاد توضح حول "عودة الشتاء في الربيع"

ط

الأرصاد: تساقط زخات كثيفة من البرد في بعض مناطق المملكة اليوم

42023126842342626827

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

420231023365719225005

متى ينتهي المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن ؟

ثلوج3

ثلوج في الرشادية بمحافظة الطفيلة - صور وفيديو

رعد2

منخفض جوي مرافق لكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة اليوم

أخبار متعلقة
هطول مطري

الأرصاد توضح حول "عودة الشتاء في الربيع"

ط

الأرصاد: تساقط زخات كثيفة من البرد في بعض مناطق المملكة اليوم

42023126842342626827

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

420238214340366019997

الاردنيون على موعد مع يوم شتوي بامتياز وتحذير من السيول

ننن

الأرصاد : منخفض جوي عميق يؤثر على المملكة غداً ويستمر حتى ليل الخميس

1120212072539257502687

الأرصاد تكشف موعد انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي