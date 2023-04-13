متى ينتهي تأثر الأردن بالمنخفض الجوي؟ الأرصاد تجيب

الوكيل الاخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع ليلة اليوم الخميس أن تضعف فرص هطول الأمطار بشكل عام وتميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي وتخف سرعة الرياح وتتناقص كميات الغيوم وتسود أجواء باردة، مع تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



أما يوم الجمعة نهـاراً أجواء مستقرة في كافة المناطق حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ولتسود أجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً: الاجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.





