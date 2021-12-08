مجاهد لـ الوكيل : النماذج لا تشير الى تساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الفلكي عماد مجاهد انه لا يوجد خبير علمي بالطقس يستطيع اعطاء توقعات الحالة الجوية لفترة مابعد اسبوعين بشكل علمي ودقيق.



واشار في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري ان دقة هذه التوقعات تكون فقط 5 % ، مشيراً ان من يتحدث عن تساقط الثلوج بالمملكة بعد فترة من الوقت يبحث عن سبق اعلامي غير علمي .



واكد ان القراءات العلمية لا تعطي توقعات لفترة تمتد اكثر من 4 ايام بشأن حالة الطقس، مؤكدا انه وبالرجوع الى النماذج الجوية فإنها لا تشير الى تساقط الثلوج في 19 من الشهر الحالي كما تتناقل بعض المواقع الاخبارية .

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