الأحد 23-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 23-06-2024 02:50 م

مجدداً .. ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم الاثنين ، ويكون الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة .
 
ووفق تقرير ادارة الارصاد الجوية يطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، و حار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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اما يوم الاربعاء يبقى الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

 

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