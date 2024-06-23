مجدداً .. ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم الاثنين ، ويكون الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة .
ووفق تقرير ادارة الارصاد الجوية يطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، و حار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
اما يوم الاربعاء يبقى الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
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