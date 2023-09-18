الإثنين 18-09-2023
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مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الأميركية

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الإثنين، 18-09-2023 06:50 م

مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الأميركية

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الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين في مكتبه، السفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الشرطي والأمني بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال بناء القدرات الفنية والتدريبية وتبادل الخبرات.

وأكد اللواء المعايطة، أهمية التعاون بين مديرية الأمن العام ونظيراتها من الأجهزة الشرطية والأمنية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تأتي في سياق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين.

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