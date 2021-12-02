الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 07:13 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/12/2

إعطاء القاح


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن مراكز التطعيم ليوم الخميس 2021/12/2 التي يتوافر فيها المطاعيم ( وبدون موعد مسبق ) جميع الجرعات :

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 مطعوم فايزر:
وتشمل الآتي جميع الجرعات 
1- الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق, مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.


مطعوم سينوفارم:


وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.

 





 




 

 


 

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