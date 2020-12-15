الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاؤل كبير وترقب حذر لعودة الحياة الى طبيعتها في المملكة

مربعانية الشتاء على الابواب .. والمملكة على موعد مع الامطار والثلوج

إغلاق مبنى بلدية جرش لإصابة عاملين بفيروس كورونا

سعد جابر عضوا في مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي

الارصاد تنشر صورة مذهلة للبرق في العقبة

الاردن يدين استهداف ناقلة نفط في السعودية

موافقة طارئة لاستعمال لقاح فايزر بالاردن

العقبة تشهد أمطاراً غزيرة و توقف حركة السفن

الأرصاد : عواصف رعدية في مناطق مختلفة من المملكة - تحذيرات

الأزرق: خدمة الترخيص المتنقل للمركبات والسائقين في ساحة البلدية غدا

الثلاثاء، 15-12-2020 12:15 ص

مربعانية الشتاء على الابواب .. والمملكة على موعد مع الامطار والثلوج

ثلوج في أحد شوارع عمان خلال العاصفة القطبية (إليكسا)- (أرشيفية- تصوير_ محمد أبو غوش)


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهدت معظم مناطق المملكة امطارا غزيرة ادت الى تشكل السيول في عدد من الاودية خلال الساعات الماضية.

اضافة اعلان
 

ووثق مواطنون من مدينة العقبة الامطار الغزيرة التي تساقطت على المدينة مساء امس وادت الى تشكل السيول في الوقت الذي شهدت فيه سماء المدينة برقا ورعدا بشكل كثيف وهذا ما حصل في عدد من مناطق الوسط والشمال مساء امس ايضا.

 

وقال مدير التنبؤات الجوية رائد رافد ال خطاب في تصريح سابق للوكيل الاخباري ان هذه الفترة من كل عام تشهد حالات من عدم الاستقرار الجوي التي تعمل على تساقط الامطار بشكل غزير وتشكل العواصف الترابية خاصة في جنوب وشرق المملكة .

 

واضاف ال خطاب انه مع اقتراب دخول مربعانية الشتاء نهاية الشهر الحالي بعد اسبوع تقريبا من اليوم تبدا الجبهات الهوائية الباردة القادمة من اوروبا والقطب الشمالي بالاقتراب الى حوض البحر الابيض المتوسط مما يؤدي الى تراجع درجات الحرارة بشكل ملموس وبدء دخول المنخفضات القطبية خاصة خلال فترة اواخر مربعانية الشتاء . 

 

واشار ال خطاب ان مربعانية الشتاء تشهد سنويا جبهات هوائية باردة تحمل معها المطر والبرد وربما الثلوج اذا تكون منخفض قطبي واقترب من المنطقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
131168645_1460893357449881_3897598703283221361_n

الارصاد تنشر صورة مذهلة للبرق في العقبة

262167_3_1540052720

العقبة تشهد أمطاراً غزيرة و توقف حركة السفن

11201914165148926915742

الأرصاد : عواصف رعدية في مناطق مختلفة من المملكة - تحذيرات

1220201293945738530935

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

منخ

منخفض جوي قادم

c4ddfc81-16bd-45d7-b896-bee3df12efa3

الارصاد توضح للوكيل : رياح قوية وانعدام للرؤية وتساقط للبرد خلال الساعات القادمة

أخبار متعلقة
c4ddfc81-16bd-45d7-b896-bee3df12efa3

الارصاد توضح للوكيل : رياح قوية وانعدام للرؤية وتساقط للبرد خلال الساعات القادمة

من

المنخفض الجوي يبدأ تأثيره اليوم

منخفض

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

ت

فرصة لأمطار غزيرة اليوم

من

حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء

تتت

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم