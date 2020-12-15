مربعانية الشتاء على الابواب .. والمملكة على موعد مع الامطار والثلوج

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهدت معظم مناطق المملكة امطارا غزيرة ادت الى تشكل السيول في عدد من الاودية خلال الساعات الماضية.

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ووثق مواطنون من مدينة العقبة الامطار الغزيرة التي تساقطت على المدينة مساء امس وادت الى تشكل السيول في الوقت الذي شهدت فيه سماء المدينة برقا ورعدا بشكل كثيف وهذا ما حصل في عدد من مناطق الوسط والشمال مساء امس ايضا.

وقال مدير التنبؤات الجوية رائد رافد ال خطاب في تصريح سابق للوكيل الاخباري ان هذه الفترة من كل عام تشهد حالات من عدم الاستقرار الجوي التي تعمل على تساقط الامطار بشكل غزير وتشكل العواصف الترابية خاصة في جنوب وشرق المملكة .

واضاف ال خطاب انه مع اقتراب دخول مربعانية الشتاء نهاية الشهر الحالي بعد اسبوع تقريبا من اليوم تبدا الجبهات الهوائية الباردة القادمة من اوروبا والقطب الشمالي بالاقتراب الى حوض البحر الابيض المتوسط مما يؤدي الى تراجع درجات الحرارة بشكل ملموس وبدء دخول المنخفضات القطبية خاصة خلال فترة اواخر مربعانية الشتاء .

واشار ال خطاب ان مربعانية الشتاء تشهد سنويا جبهات هوائية باردة تحمل معها المطر والبرد وربما الثلوج اذا تكون منخفض قطبي واقترب من المنطقة.



