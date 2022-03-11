مرتفعات العاصمة على موعد مع الثلوج الليلة

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر جوية عالمية أن مرتفعات العاصمة عمان ستشهد ليلة اليوم الجمعة تساقط للثلوج وقد تؤدي إلى تراكمها في بعض المناطق المرتفعة.

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وأشارت المصادر بحسب رصد "الوكيل الإخباري" أن درجات الحرارة القصوى ستصل إلى ٣ درجات مئوية في منتصف الليل .



و تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة مع ساعات المساء حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تكون الاجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، و مصحوبة بالرعد وزخات من البرد.



وتتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق بدأ أمس الخميس وسيستمر لغاية مطلع الأسبوع القادم.



