مساء الأحد .. مناطق في المملكة قد تشهد امطاراً غزيرة

الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية التنبؤات الجوية في الأرصاد الجوية الأردنية رائد رافد آل خطَّاب إن المملكة قد تشهد أمطار غزيرة يوم غداً الاحد خلال ساعات المساء.

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وأضاف آل خطاب اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري " أن مناطق شمال المملكة ستكون أكثر تأثرا بالمنخفض الجوي منوها أن الرياح ستكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وقالت دائرة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة ستنخفض قليلاً، وستكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.